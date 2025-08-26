El IPN celebra los 120 años de Carlos Alvarado Lang con la exposición El pulso de la tinta

En el marco del 120 aniversario del nacimiento del grabador Carlos Alvarado Lang, el instituto Politécnico Nacional (IPN) presenta la exposición El pulso de la tinta, una muestra dedicada a honrar el legado artístico de uno de los máximos representantes de esta disciplina en México.

La exposición será inaugurada el miércoles 27 de agosto a las 17:00 horas en el Vestíbulo A norte del Centro Cultural Jaime Torres Bodet (CCJTB) y permanecerá abierta al público hasta el 25 de septiembre de 2025.

Con entrada totalmente libre y sin registro previo, el público en general podrá apreciar una selección de grabados que reflejan la maestría de Alvarado Lang en la técnica, así como su profunda sensibilidad artística. Entre las piezas, destacan obras como Mil cumbres (1956), que muestran el diálogo entre paisaje, tinta y memoria.

La exposición forma parte de la programación de la Dirección de Difusión Cultural del IPN, cuyo propósito es acercar al público a expresiones artísticas que enriquecen el panorama cultural de la Ciudad de México.

Más información sobre la muestra y actividades culturales del IPN puede consultarse en: ipn.mx/cultura.