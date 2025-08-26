Academia

Talento UADY brillará en Paseo 60 con música de jóvenes preparatorianos

Por Eidalid López Pérez
La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a través de la Dirección General de Vinculación Universitaria, invita a la comunidad y al público en general a disfrutar de una noche llena de música y energía juvenil con la presentación artística Talento UADY, un espacio creado para mostrar el arte y creatividad de sus estudiantes.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto a las 20:30 horas en Paseo 60, uno de los puntos culturales y turísticos más emblemáticos de la ciudad, ubicado en la zona de Paseo Montejo, Centro de Mérida.

En esta ocasión, subirán al escenario las bandas “Atrium” y “Vehementes”, integradas por jóvenes de la Escuela Preparatoria Dos de la UADY, quienes compartirán su talento a través de un repertorio musical variado que promete conquistar al público y convertir la velada en una experiencia inolvidable.

Con entrada libre, la actividad busca acercar el arte a la sociedad y generar espacios de convivencia cultural en los que las y los jóvenes artistas puedan desarrollarse y mostrar sus capacidades, al tiempo que las familias y visitantes disfrutan de un espectáculo de calidad en un ambiente abierto y seguro.

La iniciativa forma parte de las actividades permanentes de Cultura UADY, que tiene como propósito fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad a través del arte, la música y la difusión de nuevas expresiones culturales.

La UADY reitera su compromiso con el fomento de la creatividad y la formación integral de su comunidad estudiantil, al mismo tiempo que invita a los asistentes a ser parte de este encuentro que, más allá de la música, busca celebrar el entusiasmo y talento de las juventudes yucatecas.

