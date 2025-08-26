UAdeC presenta Taller de Meditación y Sonoterapia en el Recinto Aurora Morales de López

Taller de Meditación y Sonoterapia en el Recinto Aurora Morales de López

La UAdeC con el propósito de fomentar el bienestar integral y brinda run espacio de relajación y autoconocimiento, el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López” invita a la comunidad a participar en el Taller de Meditación y Sonoterapia, que dará inicio el próximo 2 de septiembre.

El taller estará conformado por cuatro sesiones, impartidas a partir de las 18:00 horas, en las que las y los asistentes podrán experimentar técnicas de meditación acompañadas de sonoterapia, una práctica terapéutica basada en el uso de vibraciones y sonidos armónicos para favorecer la calma, reducir el estrés y equilibrar la energía.

La inscripción tiene un costo de $350 pesos, más $500 pesos por el taller completo. Como requisitos indispensables, se recomienda asistir con ropa cómoda y llevar un yoga mat para mayor confort durante las sesiones.

Las actividades se realizarán en el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, ubicado en Ramos Arizpe #229, zona centro de Saltillo, Coahuila.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844 410 3203 o consultar las redes sociales oficiales del recinto