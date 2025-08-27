Fallece Rainer Weiss, premio Nobel de Física y Princesa de Asturias de Investigación

NOBEL DE FÍSICA Rainer Weiss, premio Nobel de Física. (EFE)

El físico estadounidense de origen alemán Rainer Weiss, premio Nobel de Física y Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2017, ha fallecido a los 93 años, según ha comunicado este miércoles la Fundación Princesa de Asturias.

La directora de esta Fundación, una de las más prestigiosas de España, Teresa Sanjurjo, ha dicho que lamenta “muy sinceramente” el fallecimiento de Weiss, Premio de Investigación Científica y Técnica 2017 de la entidad que anualmente concede estos galardones internacionales.

“Lamentamos muy sinceramente el fallecimiento” de Weiss, ha afirmado en una nota, en la que destaca que Weiss fue pionero en la medición del espectro de radiación del fondo cósmico de microondas y cofundador de la misión COBE.Asimismo, Sanjunjo ha indicado que el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2017, fue profesor del MIT, donde había estudiado Física y se había doctorado en 1962.

También ha destacado que Weiss, especializado en las posibilidades de la ciencia para medir y observar las ondas gravitacionales, ha aportado “estudios e investigaciones” que han sido “fundamentales” para el desarrollo y la profundización del conocimiento científico y la comprensión y análisis del Universo.

El jurado de los Premios Princesa de Asturias concedió el premio a Weis junto a los también físicos Kip Thorne y Ronald Drever, que propusieron en los años ochenta la construcción del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (LIGO, por sus siglas en inglés).También en 2017, los tres físicos recibieron el premio Nobel de Física por su papel en la detección de ondas gravitacionales con la propuesta de LIGO.