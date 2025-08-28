Egresados UDLAP presentan la obra El amor (no) duele en el Foro A Poco No

La Comunidad de Egresados de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentará este sábado 30 de agosto a las 19:00 horas la puesta en escena El amor (no) duele, escrita por por María Rosa. La función se llevará a cabo en el Foro A Poco No, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con entrada libre para todo el público.

La obra propone una reflexión sobre las relaciones afectivas y la manera en que la violencia puede disfrazarse de cariño o costumbre. Con un lenguaje directo y contemporáneo, El amor (no) duele invita a cuestionar creencias arraigadas sobre el amor romántico y a reconocer las señales de abuso emocional y psicológico.

Respaldada por la Comunidad de Egresados UDLAP, la puesta en escena busca abrir un espacio de diálogo en torno a la construcción de vínculos sanos, especialmente entre los jóvenes. “Queremos mostrar que el amor verdadero nunca lastima ni controla; al contrario, se basa en el respeto y la libertad”, señalaron integrantes del equipo creativo.

El Foro A Poco No, conocido por su programación de teatro independiente y experimental, servirá como escenario para esta función única, que combina actuación, música y recursos visuales para generar una experiencia cercana e impactante.

La entrada será gratuita y el cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Con El amor (no) duele, María Rosa y la Comunidad de Egresados UDLAP reafirma su compromiso en utilizar el arte como una herramienta para la reflexión social y la prevención de la violencia en las relaciones personales.