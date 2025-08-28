Ya se sabe qué patógeno causó la primera pandemia hace mil 500 años, en el Mediterráneo Oriental

Peste. Un equipo interdisciplinario descubre la primera evidencia genética de la plaga de Justiniano en el Mediterráneo Oriental, cambiando la historia de las pandemias. (UNIVERSIDAD DEL SUR DE FLORIDA/UNIVERSIDAD DEL SUR DE FLORIDA)

Por primera vez, investigadores han descubierto evidencia genómica directa de la bacteria responsable de la Peste de Justiniano en el Mediterráneo Oriental, donde el brote se describió por primera vez hace casi 1.500 años.

El descubrimiento, liderado por un equipo interdisciplinario de la Universidad del Sur de Florida (USF) y la Universidad Atlántica de Florida (FAU), con colaboradores en India y Australia, identificó a Yersinia pestis, el microbio causante de la peste, en una fosa común en la antigua ciudad de Jerash, Jordania, cerca del epicentro de la pandemia. El hallazgo vincula definitivamente al patógeno con la Peste de Justiniano, que marcó la primera pandemia (541-750 d. C.), resolviendo así uno de los misterios más antiguos de la historia.

Durante siglos, los historiadores han deliberado sobre las causas del devastador brote que mató a decenas de millones de personas, transformó el Imperio Bizantino y alteró el curso de la civilización occidental. A pesar de la evidencia circunstancial, la prueba directa del microbio responsable había permanecido esquiva: un eslabón perdido en la historia de las pandemias.

Dos artículos publicados recientemente, liderados por la USF y la FAU, brindan estas respuestas largamente buscadas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia de la humanidad. El descubrimiento, presentado en la revista Genes, también subraya la relevancia actual de la peste: si bien es poco común, Y. pestis continúa circulando por todo el mundo. En julio, un residente del norte de Arizona falleció a causa de peste neumónica, la forma más letal de infección por Y. pestis, lo que marca la primera muerte de este tipo en EE.UU. desde 2007, y la semana pasada, otra persona en California dio positivo por la enfermedad.

PRUEBA DEFINITIVA

“Este descubrimiento proporciona la tan buscada prueba definitiva de que Y. pestis se encontraba en el epicentro de la Plaga de Justiniano”, afirmó en un comunicado el Dr. Rays H. Y. Jiang, investigador principal de los estudios y profesor asociado de la Facultad de Salud Pública de la USF. Durante siglos, nos hemos basado en relatos escritos que describen una enfermedad devastadora, pero carecíamos de evidencia biológica sólida de la presencia de la peste. Nuestros hallazgos aportan la pieza que faltaba en ese rompecabezas, ofreciendo la primera ventana genética directa a cómo se desarrolló esta pandemia en el corazón del imperio.

La peste de Justiniano apareció por primera vez en el registro histórico en Pelusio (actual Tell el-Farama) en Egipto, antes de extenderse por todo el Imperio romano de Oriente o bizantino. Si bien se habían recuperado rastros de Y. pestis a miles de kilómetros de distancia en pequeñas aldeas de Europa occidental, nunca se había encontrado evidencia dentro del propio imperio ni cerca del corazón de la pandemia.

“Utilizando técnicas específicas de ADN antiguo, recuperamos y secuenciamos con éxito material genético de ocho dientes humanos excavados en cámaras funerarias bajo el antiguo hipódromo romano de Jerash, una ciudad a solo 320 kilómetros del antiguo Pelusio“, declaró Greg O’Corry-Crowe, Ph.D., coautor y profesor de investigación del Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la FAU y explorador de National Geographic.

La arena se había reconvertido en fosa común entre mediados del siglo VI y principios del VII, cuando los registros escritos describen una repentina ola de mortalidad.

El análisis genómico reveló que las víctimas de la peste portaban cepas casi idénticas de Y. pestis, lo que confirma por primera vez la presencia de la bacteria en el Imperio bizantino entre los años 550 y 660 d. C. Esta uniformidad genética sugiere un brote rápido y devastador, coherente con las descripciones históricas de una plaga que causó muertes masivas.

“El yacimiento de Jerash ofrece una visión excepcional de cómo respondieron las sociedades antiguas a los desastres de salud pública", afirmó Jiang. “Jerash fue una de las ciudades clave del Imperio Romano de Oriente, un centro comercial documentado con magníficas estructuras. El hecho de que un lugar construido antaño para el entretenimiento y el orgullo cívico se convirtiera en un cementerio común en tiempos de emergencia demuestra cómo los centros urbanos probablemente se vieron desbordados”.

Un estudio complementario publicado en Pathogens, también dirigido por la USF y la FAU, sitúa el descubrimiento de Jerash en un contexto evolutivo más amplio. Al analizar cientos de genomas antiguos y modernos de Y. pestis, incluyendo los recién recuperados de Jerash, los investigadores demostraron que la bacteria había circulado entre las poblaciones humanas durante milenios antes del brote de Justiniano.

NO HAY CEPA ANCESTRAL EN OTRAS PESTES HISTÓRICAS

El equipo también descubrió que las pandemias de peste posteriores, desde la Peste Negra del siglo XIV hasta los casos que aún aparecen en la actualidad, no descendieron de una única cepa ancestral. En cambio, surgieron de forma independiente y repetida a partir de reservorios animales de larga data, estallando en múltiples oleadas en diferentes regiones y épocas. Este patrón repetitivo contrasta marcadamente con la pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), que se originó a partir de un único evento de propagación y evolucionó principalmente mediante la transmisión entre humanos.

En conjunto, los hallazgos redefinen la comprensión de cómo surgen, recurren y se propagan las pandemias, y por qué siguen siendo una característica persistente de la civilización humana. La investigación subraya que las pandemias no son catástrofes históricas singulares, sino eventos biológicos repetitivos impulsados por la congregación humana, según los autores.