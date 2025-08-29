Carlos Salmerón se presenta en la 29ª Temporada de Piano del CCU BUAP

La Sala Sinfónica del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) será escenario esta noche de una velada musical excepcional con la presentación del maestro Carlos Salmerón, dentro de la 29ª Temporada de Piano, en el marco del ciclo “Música INBAL en los Estados”.

El recital, programado para las 19:00 horas con entrada libre y sin necesidad de boleto, promete un programa cargado de sensibilidad y virtuosismo, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Carlos Salmerón se presenta en la 29ª Temporada de Piano del CCU BUAP

La Temporada de Piano del CCU BUAP se ha consolidado como un espacio que promueve la excelencia artística y la formación de públicos, reuniendo a intérpretes de gran trayectoria y a jóvenes talentos del ámbito pianístico nacional. En esta ocasión, Carlos Salmerón ofrecerá una interpretación que refleja su amplia experiencia y su reconocida maestría, contribuyendo a fortalecer la presencia de la música de concierto en Puebla.

Este ciclo ha sido un punto de encuentro entre artistas, instituciones y público, generando una plataforma que difunde el talento mexicano y estrecha la colaboración entre universidades y organismos culturales.

El programa completo de la 29ª Temporada de Piano puede consultarse en el portal oficial del Complejo Cultural Universitario: https://www.complejocultural.buap.mx.