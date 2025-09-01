Qué es y para qué sirve la graficación en las ciencias

Cibnor. Jesús Bautista Romero, técnico del Cibnor. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” el día de hoy, nos acompaña el Dr. Jesús Bautista Romero, técnico del Cibnor, con el tema: “Buenas prácticas en la graficación científica”.

La importancia de la graficación científica. En este episodio Jesús Bautista nos da sugerencias de aspectos a considerar cuando se realizan gráficas para comunicar resultados de investigación. Las buenas prácticas lograrán que el trabajo sea más comprensible y útil.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad, es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Spotify https://open.spotify.com/episode/7N1G7LUEZxhgGxUlXbJJlw