UABJO inaugura la exposición colectiva Metamorfosis de la Imagen

La Dirección de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), en colaboración con Dimitrova Gallery, invita al público a la inauguración de la exposición colectiva “Metamorfosis de la Imagen”, que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre a las 12:00 horas en las galerías Frontal y Shinzaburo Takeda del DAC UABJO.

La muestra reúne el talento de destacados artistas visuales como Víctor Chaca, Modesto Bernardo, Hugo Tovar, Miguel Ángel Charis, Ricardo Sanabria, Antonio Casas, Manuel Miguel, Karla Wong, Cristina Luna, Martín Dimitrova, Mar Leon, Dan Santino, Pablo Ro, Reska Ventura, Wen Castro, Roque Reyes y Alex Carrillo, quienes presentan una diversidad de propuestas plásticas y conceptuales.

Con técnicas que van desde la pintura figurativa hasta el arte contemporáneo abstracto, las obras buscan explorar el papel de la imagen en constante transformación, reflejando tanto los cambios sociales y culturales como la visión personal de cada creador.

La exposición se perfila como un punto de encuentro entre generaciones y estilos, ofreciendo al público la oportunidad de apreciar un mosaico de perspectivas que dialogan en torno a la identidad, la memoria y la creatividad.

La Dirección de Arte y Cultura de la UABJO reiteró que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de la universidad con la promoción del arte y la cultura en Oaxaca, brindando un espacio para la difusión del talento local y nacional.

La entrada es libre y abierta al público en general. Para mayor información, se puede contactar a la Dirección de Arte y Cultura al teléfono 502 0732, al correo arteycultura@uabjo.mx, o a través de la página de Facebook: artecultura.uabjo.1.

Con Metamorfosis de la Imagen, la UABJO busca consolidar un espacio de reflexión artística que celebra la diversidad estética y la innovación en el arte contemporáneo.