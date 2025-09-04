UADY abre convocatoria para integrar su Compañía de Teatro 2025 (aritxelm)

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a través de la Dirección General de Vinculación Universitaria, anunció la apertura de inscripciones para conformar la Compañía de Teatro UADY 2025, dirigida a estudiantes que deseen desarrollar su talento escénico y formar parte de un elenco artístico universitario.

Las audiciones se llevarán a cabo el sábado 6 y sábado 13 de septiembre, a las 9:00 horas, en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario (Calle 60 No. 491-A x 57, Colonia Centro).

Entre los requisitos para participar se encuentran: ser alumno UADY, contar con disponibilidad de horario para ensayos y presentaciones, preparar un monólogo de tres minutos, asistir con ropa cómoda y tener experiencia previa en clases o presentaciones teatrales.

UADY abre convocatoria para integrar su Compañía de Teatro 2025

La convocatoria busca reunir a estudiantes con vocación artística y compromiso escénico, ofreciendo un espacio donde podrán perfeccionar sus habilidades actorales y ser parte activa de la vida cultural universitaria.

La Compañía de Teatro UADY se ha consolidado como un proyecto formativo que impulsa la creatividad, la expresión artística y la colaboración en los escenarios, siendo además un escaparate para la comunidad estudiantil con interés en las artes escénicas.

Quienes deseen obtener más información pueden escribir a los correos teatro.uady@gmail.com y cultura@correo.uady.mx, o consultar la página oficial de Cultura UADY. Asimismo, los interesados podrán registrarse previamente en el siguiente enlace: Formulario de inscripción