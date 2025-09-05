El IPN celebra la decimoquinta Noche de Combate en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de la Dirección de Difusión Cultural, invita a la comunidad politécnica y al público en general a disfrutar de la decimoquinta edición de la Noche de Combate, un espectáculo escénico dirigido por Miguel Ángel Barrera que tendrá lugar este viernes a las 17:00 horas en el Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. La entrada será libre y sin registro previo.

Este evento forma parte de los #TalleresArtísticosDDC Septiembre 2025 y se realiza en colaboración con Cultura UNAM, consolidándose como un espacio de intercambio cultural y de fomento a la creatividad artística.

La Noche de Combate ha ganado prestigio como un escaparate de propuestas innovadoras en el ámbito del arte escénico, donde confluyen la danza, el teatro, la música y expresiones performáticas que sorprenden por su intensidad y capacidad de conectar con el público.

La dirección de Miguel Ángel Barrera apuesta por un montaje cargado de energía, fuerza física y simbolismo, que rompe con las estructuras tradicionales y genera un espacio de diálogo artístico entre los intérpretes y la audiencia.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet (CCJTB), una de las sedes culturales más emblemáticas del IPN, abre nuevamente sus puertas con este espectáculo que busca acercar a estudiantes, familias y ciudadanos en general al disfrute del arte contemporáneo.

El evento se llevará a cabo el Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas en el Auditorio “Ing. Alejo Peralta” – Centro Cultural Jaime Torres Bodet, la entrada libre (sin registro previo) para todo el público interesado en asistir, para más información: www.ipn.mx/cultura