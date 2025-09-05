Jornada cultural de la UADY: conferencias, música y exposiciones este 5 de septiembre

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a través de la Dirección General de Vinculación Universitaria, ofrecerá este viernes una jornada cultural diversa y gratuita que busca acercar la música, la historia y las artes plásticas a estudiantes y a la comunidad en general.

Presentación musical

La jornada arrancará a las 18:00 horas con la presentación de las Trovadoras del Mayab en Guanajuato, como parte de la Universiada Cervantina 2025. Este espectáculo será transmitido en vivo, permitiendo a las y los yucatecos disfrutar de la riqueza musical que representa al estado en un escenario nacional.

Conferencia con Paco Ignacio Taibo II

Más temprano, a las 11:30 horas, se llevará a cabo la conferencia “Sembrando historia en Yucatán”, impartida por el reconocido escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II. La cita será en la Escuela Preparatoria Uno de la UADY, con entrada libre, lo que representa una oportunidad para estudiantes y público en general de dialogar con uno de los intelectuales más influyentes de México.

Inauguración de exposición

La jornada también incluye la apertura de la exposición “El vuelo del pájaro Tooj”, programada para las 19:30 horas en los pasillos del Centro Cultural Universitario. La muestra busca resaltar la riqueza natural y cultural de Yucatán, con especial énfasis en la simbología del pájaro Tooj, considerado un emblema de identidad en la región. La entrada será libre.

El 5 de septiembre se perfila, así, como un día de intensa actividad cultural que integra música, literatura e historia, consolidando el papel de la Universidad como un puente entre el conocimiento académico y la comunidad.