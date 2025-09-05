La UDLAP presenta la obra de teatro ¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle?

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de la Dirección de Actividades Culturales, abre las puertas de su emblemático Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins para la presentación de la obra ¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle?, un montaje escénico que busca provocar la reflexión en torno a la vida cotidiana y las múltiples rutas que transitan los seres humanos en su búsqueda de identidad.

La función se realizará este viernes 5 de septiembre, de 18:00 a 20:00 horas, y estará abierta a toda la comunidad universitaria y al público en general.

La propuesta teatral toma como punto de partida una imagen común: los perros que deambulan por las calles. A partir de esa metáfora, la obra se adentra en cuestionamientos universales sobre la libertad, la pertenencia y los caminos invisibles que cada individuo recorre a lo largo de su vida.

Lejos de ser una puesta en escena convencional, ¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle? apuesta por un lenguaje contemporáneo que combina recursos visuales, narrativos y performativos, con el objetivo de generar un diálogo íntimo con los espectadores.

Los creadores de la obra destacan que la intención no es ofrecer respuestas cerradas, sino abrir un espacio de contemplación donde cada asistente encuentre resonancia con sus propias experiencias y emociones.

El lugar elegido para esta presentación, el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, se ha consolidado como uno de los espacios culturales más importantes de la UDLAP. Su programación incluye conciertos, obras de teatro, conferencias y actividades artísticas de gran relevancia, lo que lo convierte en un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y la sociedad poblana.

Para la Dirección de Actividades Culturales, este tipo de montajes son fundamentales porque acercan al público a expresiones teatrales innovadoras, al tiempo que refuerzan el papel de la universidad como promotora de la cultura en la región.

El evento se llevará a cabo el Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 18:00 a 20:00 horas en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins – UDLAP, para mayor información o dudas se pueden comunicar con Joaquín Cruz Martínez, Tel. 222 229 2000 ext. 3155 o al corre: joaquin.cruz@udlap.mx

La puesta en escena ¿A dónde van los perros cuando caminan en la calle? es una muestra del compromiso de la UDLAP con la creación y la difusión artística, y una invitación a que estudiantes, familias y público en general se acerquen al teatro como un espacio de reflexión, sensibilidad y encuentro comunitario.