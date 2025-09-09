El Ballet Folklórico de la UADY engalanará la Noche Mexicana en Paseo 60

El color, la música y la tradición se reunirán este lunes 15 de septiembre a las 8:00 de la noche en el Patio Central de Paseo 60, donde se celebrará la esperada Noche Mexicana: Grito de Independencia, un evento que promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia.

El espectáculo contará con la participación estelar del Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), bajo la dirección de Carlos Acereto, quienes llevarán al escenario un recorrido dancístico por las raíces culturales de México. Su energía y disciplina artística se han convertido en un referente dentro y fuera del estado, y en esta ocasión pondrán en alto el orgullo de nuestras tradiciones.

A la velada se sumará la Banda Paseo 60, que llenará de ritmo el ambiente, así como el Mariachi Real de mi Tierra, cuyas interpretaciones darán vida a los temas más representativos de la música mexicana. Juntos, ofrecerán un programa pensado para celebrar con alegría y unidad una de las fechas más significativas del calendario nacional.

Entradas y preventa

El evento tendrá un cupo limitado, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación. La preventa estará disponible hasta el 31 de agosto a un costo de $200 pesos por persona. Posteriormente, del 1 al 15 de septiembre, los boletos se podrán adquirir en $250 pesos por persona.

Las reservaciones pueden realizarse a través del número 999 900 3915, garantizando así un lugar en esta noche de fiesta y orgullo patrio.

De acuerdo con la organización, el consumo durante el evento será exclusivo en Casa de Máquinas, Mercado Gourmet, espacio que dará un toque gastronómico especial a la celebración.

Con música en vivo, danza, mariachi y ambiente familiar, la Noche Mexicana en Paseo 60 se perfila como una cita obligada para quienes deseen vivir la esencia del Grito de Independencia en un entorno lleno de tradición y alegría.