Arranca en la UAM ciclo “Ambulante Presenta” con 12 documentales esenciales

Este jueves dio inicio en el Cineclub de la Casa de la Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el ciclo “Ambulante Presenta”, que se extenderá hasta el 30 de octubre, con una cartelera conformada por 12 documentales considerados piezas clave del género en los últimos 20 años.

La iniciativa busca acercar al público a obras cinematográficas que han marcado pauta en el documental contemporáneo, tanto por su calidad artística como por la relevancia de los temas que abordan. La programación incluye producciones de distintos países que han sido reconocidas en festivales internacionales y que retratan problemáticas sociales, culturales y políticas.

Arranca en la UAM ciclo “Ambulante Presenta” con 12 documentales esenciales

Además de las proyecciones, el ciclo contempla conversatorios con cineastas y especialistas invitados, quienes dialogarán con los asistentes sobre los procesos creativos detrás de cada obra, así como el impacto del documental en la construcción de memorias colectivas y en la reflexión social. Estos espacios de encuentro están diseñados para enriquecer la experiencia de la audiencia y abrir debates en torno a las múltiples miradas que el cine documental ofrece.

El Cineclub de la Casa de la Primera Imprenta de América UAM, ubicado en el Centro Histórico, se ha consolidado como un espacio de difusión cultural que apuesta por el cine independiente y alternativo. Con esta colaboración con Ambulante, una de las plataformas de exhibición documental más importantes del país, la universidad refuerza su compromiso con la formación de públicos críticos y con la promoción de expresiones cinematográficas que pocas veces llegan a las salas comerciales.

El ciclo “Ambulante Presenta” se llevará a cabo del 18 de septiembre al 30 de octubre, con funciones programadas cada semana y entrada libre hasta completar aforo. La cartelera completa y los horarios pueden consultarse en las redes sociales de la UAM y de Ambulante.