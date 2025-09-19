Rector de la UNAM resalta la importa de participar en simulacros para saber qué hacer en caso de un sismo

Leonardo Lomelí Vanegas durnate el simulacro en Ciudad Universitaria (BENJAMIN_CHAIRES)

Este viernes personal y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025, en el marco de los 40 años del sismo de 1985 que sacudió a la Ciudad de México y que arrebató miles de vidas.

Por ello, durante su participación en el ejercicio de prevención, el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, resaltó que es muy importante que la población participe en los simulacros de sismos para que tenga claro lo que debe hacer, en caso de que se presente un evento de esta naturaleza, que tenga muy ensayados todos los procedimientos.

Luego del simulacro, el rector recibió el reporte de saldo positivo del ejercicio en el que intervinieron 158 entidades y más de 145 mil universitarias y universitarios, además de visitantes, en el campus central de Ciudad Universitaria (CU). Asimismo, indicó que esta práctica también se efectuó en los campus foráneos de la Universidad Nacional.

Recordó su expericiencia personal durante el 19 de septiembre de 1985: contó que estaba en casa de su abuelita, donde se encontraba concentrada su familia. Ese año él había sido aceptado como estudiante del plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, pero todavía no estaba en clases porque los cursos iniciaban en octubre.

El simulacro en Ciudad Universitaria se realizó bajo el escenario hipotético que se manejó a nivel nacional de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que inició a las 12:00 horas. Luego de ello se monitorearon todas las entidades universitarias y, en especial, se evacuó el Jardín de Niños, el CENDI-UNAM, la Facultad de Química, la gasolinera y la zona de institutos en los que se manejan sustancias peligrosas. El reporte fue que no hubo personas lesionadas ni daños.