Reviven la magia de José José con concierto en la UADY Mexico Jose Jose Obit (Carlo Allegri)

L voz inconfundible y las canciones inmortales de José José volverán a emocionar al público yucateco en un espectáculo musical que promete ser una noche inolvidable. El próximo 16 de octubre, el Teatro Felipe Carrillo Puerto abrirá sus puertas para el concierto “Ya lo pasado, pasado ”, un homenaje al “Principe de la canción”.

El evento estará encabezado por el cantante Eduardo Vázquez, quien junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), bajo la dirección del maestro Veselin Dechev, interpretará algunos de los temas más emblemáticos que marcaron la trayectoria de José José y que han quedado grabados en la memoria colectiva de varias generaciones.

Con arreglos especiales para orquesta de cámara, el repertorio incluirá baladas románticas y clásicos que dieron fama internacional al intérprete mexicano, ofreciendo al público una experiencia renovada pero fiel a la esencia del artista.

Reviven la magia de José José con concierto en la UADY (aritxelm)

La iniciativa busca no solo rendir homenaje a la carrera de José José, sino también acercar al público a la música orquestal, mostrando cómo el legado del cantante puede dialogar con nuevos formatos musicales sin perder su fuerza emotiva.

El concierto dará inicio a las 8:30 de la noche y los boletos ya están disponibles a través de la plataforma digital tusboletos.mx.

Para los organizadores, este espectáculo es una oportunidad de reunir a familias y amigos en torno a la música de uno de los íconos más queridos de México, recordando que su legado sigue vivo y vigente.