Nuevo modelo médico busca frenar la cuarta causa de muerte en México: crisis hepática

Las enfermedades del hígado avanzan en México como una crisis silenciosa. Tan solo en 2023, se registraron 19,819 defunciones por enfermedad hepática, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto coloca al daño hepático como la cuarta causa de muerte en el país, un problema de salud pública que suele pasar desapercibido.

La situación se agrava porque, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022), el 31.7% de las personas que padecen alguna enfermedad hepática no saben que la tienen, lo que retrasa el diagnóstico y eleva la mortalidad.

“El hígado graso y otras enfermedades hepáticas no son padecimientos aislados; están estrechamente vinculados con obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Si no se detectan a tiempo, pueden derivar en cirrosis o cáncer hepático”, comentó el Dr. Leonardo Alberto Martínez Rodríguez, especialista en gastroenterología.

Ante este panorama, surge LIVERTEC, un programa integral de entrenamiento clínico que busca transformar la forma en que los médicos en México aprenden a diagnosticar y tratar las enfermedades hepáticas.

Se trata de un entrenamiento intensivo de dos días, que combina teoría y práctica mediante simulaciones clínicas, casos reales y el uso de herramientas como el ultrasonido. El objetivo es que los médicos desarrollen competencias inmediatas para la atención integral, desde la detección temprana hasta el seguimiento del paciente.

El próximo 22 y 23 de septiembre, se llevará a cabo la presentación del programa en las instalaciones del Centro de Atención CEDETEC, donde especialistas abrirán el debate sobre los retos que enfrenta el sistema de salud en México ante la creciente carga de enfermedades hepáticas.

Los medios de comunicación tendrán la oportunidad de conocer de primera mano este modelo innovador y entrevistar a los directores del programa.

Con LIVERTEC, se busca sentar un precedente en la educación médica y aportar a que los pacientes reciban una atención más oportuna, integral y efectiva frente a una de las principales causas de mortalidad en México.