El teatro de la UABJO abre sus puertas a “Amanecer...Utopía de la esperanza”

El teatro universitario abre sus puertas a “Amanecer...Utopía de la esperanza”

El arte escénico regresa al Teatro Universitario de la UABJO con la puesta en escena “Amanecer… Utopía de la esperanza”, bajo la dirección de Israel Mandujano, una obra que busca conectar al público con la fuerza transformadora de los sueños y la resiliencia humana.

La obra será presentada los días 2, 3 y 4 de octubre a las 18:00 horas, en el Teatro Universitario de la Dirección de Arte y Cultura (DAC) de la UABJO, y contará con la participación del Grupo de Teatro Titsá Bani y el Grupo de Danza y Teatro (GDT).

Con una propuesta que mezcla reflexión y sensibilidad artística, “Amanecer” invita a pensar en la esperanza como una utopía alcanzable desde la colectividad y la creatividad. La producción cuenta con el respaldo de la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Arte y Cultura de la UABJO.

El acceso será mediante un donativo voluntario destinado a los actores, con la intención de seguir fortaleciendo la actividad cultural universitaria y apoyar el trabajo de las y los intérpretes.

La Dirección de Arte y Cultura de la UABJO recordó que mantiene abiertas sus actividades para todo el público, fomentando el acceso al arte y la cultura como un derecho y un espacio de encuentro comunitario.

Para más información, los interesados pueden acudir al Edificio José Vasconcelos en Ciudad Universitaria, comunicarse al teléfono 502 0732 o consultar la página de Facebook: artecultura.uabjo.1.