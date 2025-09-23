Coro del IPN invita a su concierto “Vamos al Queso a cantar el Noa Noa”

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció la próxima presentación de su coro institucional, que llevará a cabo el concierto titulado “Vamos al Queso a cantar el Noa Noa” el viernes 26 de septiembre a las 18:00 horas, en el Auditorio A “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

El evento forma parte de la programación cultural permanente que el IPN ofrece a la comunidad politécnica y al público en general, con el propósito de fomentar el gusto por la música coral y acercar propuestas artísticas a todos los sectores de la sociedad. La entrada será gratuita, lo que permite que estudiantes, docentes y vecinos de la zona puedan disfrutar de esta experiencia musical sin ningún costo.

El coro del IPN, conformado por jóvenes talentosos que combinan sus estudios con la pasión por el canto, ha destacado en diversos escenarios nacionales. Su repertorio se caracteriza por una mezcla de música popular mexicana, piezas clásicas y arreglos contemporáneos, lo que lo convierte en un espectáculo accesible y dinámico. Para esta ocasión, la agrupación prepara un programa especial que promete sorprender al público con nuevas interpretaciones y arreglos corales de temas icónicos.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en Zacatenco, es uno de los espacios más representativos para la difusión del arte dentro del IPN. Con esta presentación, la Dirección de Difusión Cultural reafirma su compromiso de impulsar el talento artístico politécnico y de ofrecer una cartelera diversa que fortalezca la identidad cultural de la institución.

Las autoridades del IPN recordaron que la programación está sujeta a cambios y recomendaron a los interesados llegar con anticipación para asegurar su lugar, ya que el cupo del auditorio es limitado.

Para mayor información, los asistentes pueden comunicarse al número 55 5729 6000 ext. 53614 o consultar la programación cultural en el sitio oficial ipn.mx/cultura.