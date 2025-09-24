Conoce a la ciencia en la ganadería de pastoreo

Doctora. Daniela Maldonado Enriquez, investigadora posdoctoral asociada al Cibnor (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” en esta ocasión la Dra. Daniela Maldonado Enriquez, investigadora posdoctoral asociada al Cibnor ofrece el tema: Tras las huellas del ganado: ciencia en la ganadería de pastoreo.

La ganadería de pastoreo enfrenta grandes desafíos. Es relevante comprender la relación entre la ganadería, los animales y el ambiente en las zonas áridas de México. Daniela Maldonado nos visitó con su tema de investigación dedicado a monitorear las huellas del ganado.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

