BUAP ofrece concierto gratuito con el proyecto “Palo Rosa” en CCU

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través de la Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural del Complejo Cultural Universitario (CCU), presentará este jueves 26 de septiembre una nueva experiencia musical bajo el título “Texturas Sonoras”, con entrada libre para todo el público.

El concierto, denominado “Voces que el tiempo guardó”, promete un viaje entre melodías conocidas y joyas olvidadas de la música de concierto mexicana más emblemática.

La presentación estará a cargo del proyecto “Palo de Rosa”, integrado por Diego Morales León, Eduardo Centeno Vara, María del Pilar Rosales Salazar y Benjamín Figueroa Mora, quienes ofrecerán una propuesta sonora que rescata la riqueza del repertorio nacional.

La cita es en la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario, en punto de las 18:00 horas. Con este evento, la BUAP busca acercar a la comunidad universitaria y al público en general a expresiones artísticas que fortalecen la identidad cultural.

El acceso será totalmente gratuito.