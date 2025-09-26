La OSIPN dedica su tercer programa a la “Mujer en la Música Mexicana”

La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN) continúa con su 2ª Temporada 2025 y en esta ocasión presentará el Programa 3: “Mujer en la Música Mexicana”, un concierto que busca visibilizar y rendir homenaje al talento femenino en la creación y la interpretación musical.

Bajo la batuta de la directora huésped María Antonia González Gómez, la agrupación ofrecerá un repertorio que destaca la riqueza de las compositoras mexicanas, acompañada por la pianista Argentina Duran, quien será la solista invitada.

El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre a las 13:00 horas en el Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, espacio emblemático del Politécnico que abre sus puertas a la comunidad y al público en general.

Los boletos tienen un costo accesible de $50.00 para el público en general y $25.00 para la Comunidad Politécnica, disponibles en la taquilla del CCJTB, con la aclaración de que por el momento el pago solo puede realizarse en efectivo.

Como parte de las políticas de acceso, se informa que no se permitirá la entrada a niños menores de 5 años, con el objetivo de garantizar una mejor experiencia tanto para el público como para los intérpretes.

Este programa forma parte de la misión cultural del IPN de difundir el patrimonio musical y, en esta ocasión, de reconocer el papel de las mujeres en la música nacional, tanto en la historia como en la actualidad.

La invitación está abierta para que melómanos, estudiantes y público en general disfruten de una jornada que promete sensibilidad, talento y un tributo sonoro a la mujer mexicana en la música.