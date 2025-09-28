México gana un oro y tres platas en la 40 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, realizada en La Araucania, Chile

Equipo. La delegación mexicana que participó en la 40 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), realizada en La Araucania, Chile del 21 al 29 de septiembre.

El equipo que representó a México en la 40 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), realizada en La Araucania, Chile del 21 al 29 de septiembre consiguió excelentes resultados para el país. El estudiante de Nuevo León, Sebastián Montemayor Trujillo, ganó medalla de oro. Además, obtuvieron tres medallas de plata: Iker Torres Terrazas de Chihuahua, Takumi Higashida Martínez y Javier Caram Quirós de la Ciudad de México.

Durante los últimos años, México se ha posicionado como uno de los líderes indiscutible en la OIM. En esta edición participaron 21 países y un total de 83 concursantes que tuvieron que resolver un examen integrado por seis problemas inéditos, propuestos por matemáticos profesionales de las naciones participantes. México se colocó en el segundo lugar de las naciones iberoamericanas participantes, después de Brasil. España y Perú empataron en segundo lugar. El líder del equipo fue Víctor Antonio Domínguez Meza y el tutor fue Eric Ransom Treviño, ambos del estado de Nuevo León.

Los resultados de México por países, en esta competencia desde el 2018, han sido los siguientes: cuarto lugar en 2018, tercer lugar en 2019, segundo lugar en 2020, tercer lugar en 2021, tercer lugar en 2022, tercer lugar en 2023, quinto lugar en este 2024 y segundo lugar en 2025.

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), que desde hace más de 38 años trabaja incansablemente creando portunidades para que jóvenes mexicanos desarrollen su talento y potencial matemático. La OMM cuenta con estructuras bien establecidas en los 32 estados de la República Mexicana y su alcance es a nivel nacional e internacional.

Actualmente el mayor reto al que nos enfrentamos es la búsqueda permanente de apoyos económicos que garanticen nuestras actividades (estatales, nacionales e internacionales). La solidaridad y apoyo de algunas instituciones, empresas y público en general han hecho posible que este programa no se interrumpa y que sigamos dando oportunidad a miles de estudiantes no solo de potencializar su gusto por las matemáticas sino también de mostrar sus capacidades al representar a México en los concursos de mayor prestigio con grandes logros para todos.

Nuestro agradecimiento a Casa Córdoba Filantropía y a Plata por el apoyo a la OMM, su ayuda hizo posible la participación de México en la 40 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Invitamos a recibir al equipo nacional en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, en el vuelo LA 0622, terminal 1, a las 15:35 horas del día martes 30 de septiembre del 2025. ¡Festejemos juntos este gran logro para México!