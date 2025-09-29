Ramón Vargas ofrecerá recital en la Sala Nezahualcóyotl este 5 de octubre por parte de Cultura UNAM A lo largo de su carrera, Vargas ha recibido galardones internacionales como el Echo Klassik 2001, y fue distinguido en 2008 por el gobierno de Austria con el título de Kammersänger, uno de los más altos honores para un cantante de ópera

El reconocido tenor mexicano Ramón Vargas, una de las voces más destacadas de la ópera internacional, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl el 5 de octubre a las 18:00 horas, un recital que promete ser uno de los eventos musicales más esperados de la temporada.

Un tenor de trayectoria internacional

Originario de la Ciudad de México, Vargas ha construido una carrera sólida en los escenarios más prestigiosos del mundo, entre ellos La Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Ópera de Viena y el Festival de Salzburgo. Su versatilidad lo ha llevado a interpretar desde roles de tenor lírico ligero hasta papeles más dramáticos, convirtiéndose en un referente de la escuela del bel canto.

Entre los personajes más celebrados de su repertorio se encuentran Nemorino, de L’elisir d’amore de Donizetti, y Fenton, de Falstaff de Verdi, con los que ha conquistado al público y la crítica internacional.

Regreso a un recinto emblemático

La presentación tendrá lugar en la Sala Nezahualcóyotl, espacio emblemático del Centro Cultural Universitario (UNAM), donde el tenor ya protagonizó momentos memorables, como el recital de reapertura 2010, acompañado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM).

Este nuevo encuentro con el público capitalino se enmarca dentro de la programación cultural de la UNAM, que buscara acercar a la comunidad universitaria y al públlico