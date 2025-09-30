Cómo resolver problema de escasez de agua para la agricultura

Agua. Un campo con malla de sombra.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast Sonobiópolis en esta ocasión nos acompaña el Dr. David Raúl López Aguilar, investigador del Cibnor/ Salvador Medina Trejo, productor del Valle de Vizcaíno, con el tema Proyecto de Malla Sombra en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno.

Las comunidades con problemas de agua necesitan ideas creativas y ciencia sólida que les ayude a sembrar productos frescos y con valor nutritivo. Este proyecto habla de años de trabajo para llegar a la apropiación social del conocimiento. El investigador Raúl López y el productor Salvador Medina nos cuentan de su experiencia laborando juntos.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad, el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Spotify https://open.spotify.com/episode/4ktb27fPIaXsGpMftzEzku