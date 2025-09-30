Orquesta de Cámara UADY ofrecerá concierto “De Película” en apoyo a las preparatorias de la Universidad

La Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) presentará el concierto “De Película”, un espectáculo musical dedicado a los soundtracks más icónicos de la historia del cine. La cita será el próximo 14 de octubre a las 20:00 horas en el Auditorio Eduardo Urzaiz Rodríguez.

El evento tendrá un propósito solidario: apoyar a las Preparatorias UADY, con lo cual se busca fortalecer la unión universitaria y recaudar fondos para beneficio de la comunidad estudiantil.

El repertorio incluye temas inolvidables del séptimo arte como:

20th Century Fox Fanfare

Psycho

The Good, the Bad and the Ugly / The Murder

The Godfather

Cinema Paradiso

Adagio for Strings (Barber)

Jaws

Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones)

E.T.

Superman

Star Wars

Los boletos están disponibles en puntos de venta autorizados y a través de la plataforma tusboletos.mx.

Con esta presentación, la UADY no solo acerca al público la emoción de escuchar en vivo las partituras que marcaron generaciones, sino que también impulsa un proyecto con causa, reafirmando su compromiso con la comunidad educativa y cultural de Yucatán.