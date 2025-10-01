UAT Invita a participar en el I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Humanidades

Invitan a participar en el I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Humanidades

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances, desafíos y propuestas en el ámbito educativo y humanístico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, junto con diversas universidades e instituciones aliadas, convocan al I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Humanidades y al Foro Regional Noreste de Investigación Educativa, que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de octubre de 2025 en modalidad híbrida.

El congreso está dirigido a investigadores, docentes, gestores educativos, estudiantes y actores sociales interesados en presentar, analizar y discutir contribuciones teóricas, metodológicas o empíricas en las ciencias de la educación y las humanidades. En total, se plantean 11 mesas temáticas, que abarcan temas como procesos de aprendizaje, currículo, evaluación educativa, innovación con tecnologías, multiculturalismo e interculturalidad, gestión educativa, entre otros.

Invitan a participar en el I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Humanidades

Modalidades de participación y fechas clave

Se admitirán ponencias (revisiones teóricas, informes de investigación o intervenciones educativas), conferencias magistrales, talleres y presentación de libros.

La fecha límite para el registro de propuestas es el 31 de agosto de 2025.

El dictamen de aceptación estará disponible hasta el 20 de septiembre, y la carta de aceptación deberá confirmarse antes del 25 de septiembre.

Los participantes cuya ponencia sea aceptada deberán completar el pago correspondiente antes del 30 de septiembre para figurar en el programa oficial.

El programa general completo del congreso será publicado el 6 de octubre de 2025.

Costos de inscripción

Para ponentes: $300 MXN (docentes/investigadores) / $150 MXN (estudiantes externos).

Para asistentes: sin costo para la comunidad interna de la UAT; $200 MXN para el público general; $150 MXN para estudiantes externos.

Organizadores y contacto

Este congreso es promovido por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C., la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de su Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y diversas instituciones educativas del noreste de México. Las ponencias seleccionadas destacadas serán incluidas en las memorias del evento con ISBN.

Para mayor información, los interesados pueden consultar la página oficial del congreso, así como comunicarse al correo congreso.fceh@uat.edu.mx o a los teléfonos 834 318 1723 extensiones 2312 y 2305.