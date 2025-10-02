Astrónomos descubren el planeta errante que más rápido crece

Planeta. Este cuerpo celeste, nombrado oficialmente Cha 1107-7626 y cuya masa podría ser de cinco a diez veces la de Júpiter, es uno de los llamados “planetas errantes”.

Astrónomos liderados por el español Víctor Almendros-Abad han descubierto el planeta errante que más rápido crece, al absorber gas y polvo de su entorno a una velocidad de 6.000 millones de toneladas por segundo, informó este jueves el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas inglesas).

“La gente puede pensar en los planetas como mundos tranquilos y estables, pero con este descubrimiento vemos que los objetos de masa planetaria que flotan libremente en el espacio pueden ser lugares emocionantes”, dijo Almendros-Abad sobre el descubrimiento en un comunicado del ESO.

Este cuerpo celeste, nombrado oficialmente Cha 1107-7626 y cuya masa podría ser de cinco a diez veces la de Júpiter, es uno de los llamados “planetas errantes”, pues no orbita alrededor de una estrella, y se encuentra a 620 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación Camaleón.

Su ritmo de crecimiento constituye “la mayor tasa de crecimiento jamás registrada para un planeta errante”, según el ESO.De acuerdo con las investigaciones de Almendros-Abad y su equipo, esa velocidad no es constante, pues el pasado mes de agosto ese planeta errante incorporaba masa para sí ocho veces más rápido que en anteriores meses.

Sobre los 6.000 millones de toneladas de gas y polvo incorporadas a su masa, Almendros-Abad, investigador vallisoletano que trabaja en el Observatorio Astronómico de Palermo del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, destacó que se trata del “episodio de acreción más grande jamás registrado para un objeto de masa planetaria”.

La acreción es el término científico que alude al proceso por el que un cuerpo celeste aumenta su masa.En el caso de Cha 1107-7626, los astrónomos, que usaron en su investigación el telescopio VLT del ESO, entre otros instrumentos, vieron con sorpresa que la “actividad magnética parece haber desempeñado un papel” en la acreción, algo sólo observado antes en estrellas, según el comunicado del ESO.

“La idea de que un objeto planetario pueda comportarse como una estrella es impresionante”, según la coautora del estudio sobre Cha 1107-7626, la también española Amelia Bayo.“Esto invita a preguntarnos cómo podrían ser los mundos más allá del nuestro durante sus etapas iniciales”, planteó.