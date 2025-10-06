Que viva el rocanrol”: un especial que celebra el espíritu del rock desde la mirada institucional Alan Ayala, del proyecto Solidario con la cana, taller de artes plásticas del Reclusorio de Santa Martha Acatitla a cargo de los profesores Ángel Vallarta y Rene Martínez. Acrílico sobre tela. Cortesía de EL TRI.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita a la comunidad universitaria y al público en general a sumergirse en el especial “Que viva el rocanrol”, una propuesta audiovisual que recorre la historia, estética y resonancia cultural del rock en México.

A través del respaldo institucional de la UNAM, este especial facilitado en colaboración con espacios universitarios y culturales como los del Museo Universitario del Chopo (UNAM) rescata testimonios, imágenes de archivo y reflexiones de músicos, promotores, coleccionistas y público para tejer un relato apasionado sobre cómo el rock ha dejado huella en la identidad juvenil y artística del país.

Que viva el rocanrol”: un especial que celebra el espíritu del rock desde la mirada institucional Emmanuel Tanús, Ese maldito ritmo, grabado en linóleo, 2024. Cortesía de EL TRI.

Con una cuidada curaduría de contenidos, “Que viva el rocanrol” aborda múltiples facetas: desde los primeros ecos del género en México, pasando por escenarios legendarios y efervescencias contraculturales, hasta la vigencia del rock contemporáneo. Asimismo, reflexiona sobre las luchas de difusión cultural en contextos sociopolíticos adversos, la fusión de estilos y la capacidad del rock para convertirse en vehículo de expresión y resistencia.

Este especial se integra al catálogo digital de la Universidad Nacional Autónoma de México como parte de sus esfuerzos por difundir la cultura musical y visual mexicana, haciendo accesible al público un contenido que conjuga investigación, archivo y pasión colectiva.

Con “Que viva el rocanrol”, la UNAM reafirma su vocación como promotora del patrimonio cultural, y ofrece una ventana para explorar cómo un género musical puede convertirse en motor de memoria colectiva, identidad y transformación.