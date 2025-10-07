La UADY deslumbra con “Bienvenidos a Wonderland”: un viaje mágico a través de la danza y el color Inspirada en la célebre historia de Alicia en el País de las Maravillas, la obra combina coreografías modernas, elementos teatrales y una impactante producción visual que invita a redescubrir este clásico literario desde una perspectiva contemporánea

La Compañía de Danza Jazz de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ofreció una espectacular primera función de “Bienvenidos a Wonderland” el 5 de octubre, una puesta en escena que transportó al público a un universo de fantasía, ritmo y color. Con una propuesta escénica llena de energía, creatividad y talento, los jóvenes bailarines conquistaron el escenario del Teatro Felipe Carrillo Puerto, recibiendo una ovación que confirmó el éxito del espectáculo.

Inspirada en la célebre historia de Alicia en el País de las Maravillas, la obra combina coreografías modernas, elementos teatrales y una impactante producción visual que invita a redescubrir este clásico literario desde una perspectiva contemporánea. Entre luces vibrantes, vestuarios coloridos y movimientos precisos, los intérpretes dieron vida a personajes icónicos como el Sombrerero Loco, la Reina de Corazones y el Conejo Blanco, envolviendo a los asistentes en una atmósfera mágica.

El público, compuesto por familias, estudiantes y amantes de la danza, respondió con entusiasmo y prolongados aplausos. La obra destacó no solo por la calidad técnica de sus bailarines, sino también por la pasión que transmitieron en cada número, reflejo del trabajo constante y la formación artística que promueve la UADY.

“Fue un espectáculo increíble, lleno de vida y emociones. Se nota el esfuerzo de cada integrante y el amor por lo que hacen”, expresó una de las asistentes al concluir la función, mientras los artistas agradecían de pie el reconocimiento de los presentes.

Para quienes no pudieron disfrutar del estreno, la Compañía de Danza Jazz UADY anunció una segunda y última función de “Bienvenidos a Wonderland” el domingo 19 de octubre, a las 11:00 de la mañana, nuevamente en el Teatro Felipe Carrillo Puerto.

Los boletos ya están disponibles a través de Eventbrite, en el enlace Bienvenidos a Wonderland https://www.eventbrite.com/.../bienvenidos-a-wonderland..., y se espera una alta demanda debido al éxito de la primera presentación.

Con esta puesta en escena, la UADY reafirma su compromiso con el impulso al arte escénico y la formación integral de sus estudiantes, ofreciendo al público yucateco una experiencia cultural que combina disciplina, imaginación y talento joven.