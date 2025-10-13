UABJO celebra el Día de Muertos con la “Muerteada Universitaria 2025”

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) anunció la realización del evento “Arte y Cultura, Muerteada Universitaria 2025″, una celebración que conjuga música Danza, teatro y expresiones culturales en honor a una de las tradiciones más emblemáticas de México : el Día de Muertos.

Organizado por la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Arte y Cultura, el encuentro se llevará a cabo el 27 de octubre a las 10:00 horas en el lobby de Rectoría, en Ciudad Universitaria. La actividad reunirá a la comunidad universitaria para rendir homenaje a la riqueza simbólica y artística que caracteriza a esta festividad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El evento busca promover el sentido de identidad y pertenencia entre los estudiantes mediante la recuperación de las costumbres oaxaqueñas relacionadas con la muerteada, un festejo tradicional que combina ritualidad, sátira y arte popular. La jornada incluirá presentaciones musicales, números de danza, montajes teatrales y actividades culturales que reflejarán el talento y la creatividad de la comunidad universitaria.

De acuerdo con la convocatoria, la Dirección de Arte y Cultura invita a toda la población estudiantil, docentes y al público en general a participar y disfrutar de esta jornada artística que celebra la vida a través de la memoria de quienes han partido.

La “Muerteada Universitaria 2025” se consolida así como un espacio de encuentro y expresión cultural, donde la universidad reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones oaxaqueñas y el impulso a las manifestaciones artísticas contemporáneas.

Para más información, los interesados pueden acudir a la Dirección de Arte y Cultura, ubicada en el Edificio José Vasconcelos de Ciudad Universitaria, o comunicarse al teléfono 502 0732, así como consultar las redes sociales oficiales en facebook.com/artecultura.uabjo.1 o escribir al correo arteycultura@uabjo.mx.