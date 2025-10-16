Misión. Ramsés: la misión de la ESA para encontrarse con el asteroide Apofis. (ESA)

El viernes 13 de abril de 2029 Apofis, un asteroide de 375 metros de ancho, pasará sin problemas por la Tierra a menos de 32 mil kilómetros.

Durante unas horas, Apofis estará más cerca que los satélites en órbita geoestacionaria y será visible a simple vista desde Europa y África.

Las agencias espaciales han enviado numerosas naves espaciales a asteroides, pero nunca ha habido una misión en un asteroide al pasar cerca de un planeta. Este gran experimento natural ofrece una oportunidad única para estudiar en tiempo real cómo responde un asteroide a una fuerza externa intensa, y la Agencia Espacial Europea (ESA) aspira a estar en primera fila.

Para ello, el Programa de Seguridad Espacial de la ESA ha propuesto la Misión Rápida Apophis para la Seguridad Espacial (Ramsés). De aprobarse, Ramsés se lanzaría un año antes del sobrevuelo de Apophis, viajando por el espacio para encontrarse con el asteroide meses antes de su encuentro con la Tierra.

Ramsés utilizaría un conjunto de instrumentos científicos para medir el tamaño, la forma, la composición, la rotación y la trayectoria de Apofis a medida que la gravedad terrestre lo atrae y estira. También desplegaría dos naves espaciales más pequeñas en el asteroide para estudiarlo de cerca.

Apofis no representa ningún peligro para la Tierra durante su paso, pero un asteroide de este tamaño pasa tan cerca de nuestro planeta solo una vez cada aproximadamente siete mil años.

Al aprovechar esta oportunidad excepcionalmente rara de estudiar un asteroide antes, durante y después de un encuentro planetario, Ramsés nos ayudaría a prepararnos para el día en que necesitemos desviar un objeto peligroso en ruta de colisión con la Tierra.

Ramsés, piedra angular del segmento de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial de la ESA, demostraría la capacidad de Europa para diseñar, lanzar y operar rápidamente una misión a un asteroide de gran importancia.

Cuando el mundo levante la vista para ver a Apofis pasar por encima, Ramsés podría estar volando a su lado, descubriendo los secretos de los antiguos componentes básicos del Sistema Solar y ayudándonos a aprender cómo proteger nuestro planeta de cualquiera que se acerque demasiado para nuestra comodidad.