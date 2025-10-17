Academia

Se rendirá homenaje a este movimiento con un programa doble que rescata el espíritu creativo de Modest Mussorgsky y Aleksandr Borodín

El CCU BUAP celebra el legado de “Los Cinco”, pioneros de la música rusa del siglo XIX

Por Eidalid López Pérez
El Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP invita al público a sumergirse en el universo musical de “Los Cinco”, un grupo de compositores que revolucionó la música rusa del siglo XIX al buscar una identidad artística auténtica y nacionalista.

El próximo sábado 19 de octubre, el CCU rendirá homenaje a este movimiento con un programa doble que rescata el espíritu creativo de Modest Mussorgsky y Aleksandr Borodín, dos de sus miembros más representativos.

La jornada iniciará con “Paisajes Sonoros”, a las 13:00 horas, seguida de “Danzas Polovtsianas del Príncipe Ígor”, a las 18:00 horas, ambas presentaciones en el Teatro del CCU.

“Los Cinco” integrados por Mili Balákirev, César Cui, Nikolái Rimski-Kórsakov, Modest Mussorgsky y Aleksandr Borodín— buscaron romper con las influencias occidentales para crear una música que expresara el alma rusa, utilizando temas folclóricos y una orquestación innovadora.

Los boletos están disponibles en taquillas del CCU y a través de Superboletos.

