El CCU BUAP celebra el legado de “Los Cinco”, pioneros de la música rusa del siglo XIX

El Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP invita al público a sumergirse en el universo musical de “Los Cinco”, un grupo de compositores que revolucionó la música rusa del siglo XIX al buscar una identidad artística auténtica y nacionalista.

El próximo sábado 19 de octubre, el CCU rendirá homenaje a este movimiento con un programa doble que rescata el espíritu creativo de Modest Mussorgsky y Aleksandr Borodín, dos de sus miembros más representativos.

La jornada iniciará con “Paisajes Sonoros”, a las 13:00 horas, seguida de “Danzas Polovtsianas del Príncipe Ígor”, a las 18:00 horas, ambas presentaciones en el Teatro del CCU.

“Los Cinco” integrados por Mili Balákirev, César Cui, Nikolái Rimski-Kórsakov, Modest Mussorgsky y Aleksandr Borodín— buscaron romper con las influencias occidentales para crear una música que expresara el alma rusa, utilizando temas folclóricos y una orquestación innovadora.

Los boletos están disponibles en taquillas del CCU y a través de Superboletos.