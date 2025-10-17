La UADY celebra el Día de Muertos con el Festival “Tradiciones y Costumbres Vivas”

El Centro Cultural Universitario de la UADY abrirá sus puertas este 30 de octubre para celebrar una de las fechas más representativas de la identidad mexicana: el Día de Muertos, con la realización del Festival “Tradiciones y Costumbres Vivas”.

El evento invita a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de una jornada llena de color, arte y tradición, con actividades que resaltan la riqueza cultural del Janal Pixán, como el concurso de altares, un programa dancístico y musical, además de diversas presentaciones artísticas que evocan el espíritu de esta festividad ancestral.

Las actividades se desarrollarán en dos horarios: de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, en el Centro Cultural Universitario UADY, con entrada libre.

El festival busca fortalecer el sentido de comunidad y orgullo cultural al mantener vivas las tradiciones que dan identidad a Yucatán y a México entero.