Algas y aceites para mejorar produccón de ostión

Podcast La M.C. Susej Guadalupe López Marcos.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” el día de hoy, a la M.C. Susej Guadalupe López Marcos, estudiante de posgrado del Cibnor, con el tema ¿Pueden las algas y aceites mejorar la reproducción del ostión?.

La producción de ostión en acuicultura ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que implica buscar siempre alternativas para la mejora de su alimentación. Susej López, estudiante de posgrado del Cibnor, nos cuenta del proyecto de investigación en el que participa: efectos de suplementos alimenticios a base de macroalgas marinas y microencapsulados de lípidos en el acondicionamiento reproductivo del ostión.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Spotify https://open.spotify.com/episode/6gKLdIW0D82ykL1gX5dyg4