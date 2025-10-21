Teatro UNAM presentá la obra “El Adiós”

La UNAM trae al Teatro Santa Caterina la obra “El Adiós”, una pieza donde el absurdo y el humor negro exponen con crudeza los mecanismos de una sociedad clasista, machista y emocionalmente asfixiante. Dirigida por Boris Schoemann, la puesta en escena conserva el contexto belga contemporáneo como un espejo que refleja las problematicas actuales mientras explora la farsa desde la verosimilitud más descarnada.

La escenografía de Anna Adrià Reventós y el paisaje sonoro de Alejandro Pressier funcionan como un leitmotiv, que a lo largo del montaje se descompone progresivamente. Este deterioro sensorial traduce en escena la asfixia cotidiana de una familia atrapada en sus propios rituales y jerarquías, hasta que la irrupción inesperada de otra familia comienza a resquebrijar esa normalidad sofocante.

Los movimientos que se presentan en la obra son una aportación de Nohemí Espinosa y Rosa Villanueva entre la comedia mínima y la coreografía emocional. Sus intervenciones sostienen y potencian la lógica de la repetición, generando momentos de patetismos, la ternura y la belleza corporal.

Un elenco compuesto por Esther Orozco, Alejandro Calva, Constantino Morán, Pilar Boliver, Fernando Bueno y Emmanuel Pavía encarnan a dos familias disfuncionales que, al encontrarse, ponen en evidencia la violenta relación entre clases sociales y los roles de poder al interior de cada estrato. La dirección apuesta por la verdad en medio del delirio: situaciones extremas interpretadas con naturalidad, bajo una atmósfera que combina lo surrealista con lo profundamente cotidiano.

Las funciones se encuentran disponibles del 18 de octubre hasta el 30 de noviembre en los horarios de:

Jueves - 08:00 p.m. a 09:45 p.m.

Viernes - 08:00 p.m. a 09:45 p.m.

Sábado - 07:00 p.m. a 08:45 p.m.

Domingo - 06:00 p.m. a 07:45 p.m.

A excepción de las fechas: 01/11/2025, 02/11/2025.

El precio general se encuentra en $150 pesos para aquellos que quieran disfrutar de esta combinación teatral.