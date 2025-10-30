Conoce como mejorar productividad de granjas de camarón

Tema. El anuncio del podcast.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” al doctor Héctor Rodrigo Nolasco Alzaga, con el tema “Mejorando la rentabilidad y sostenibilidad en granjas semi intensivas de camarón”.

Héctor Nolasco, nos acompaña en este episodio con la reflexión de que la ciencia debe seguir acompañando a las y los tomadores de decisiones. Además, la acuicultura tiene un potencial enorme para México y debe realizarse de manera responsable, para ello se requiere sostenibilidad, transferencia tecnológica y economía circular.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

https://open.spotify.com/episode/7cCxBL9Y4ijYmt6fR39vU0