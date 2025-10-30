UDLAP presenta el musical “Los Piratas de Penzance”

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el público poblano podrá disfrutar de una puesta en escena con más de 40 artistas en el escenario y más de 90 personas detrás de su realización.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) estrenará “Los Piratas de Penzance”, una producción musical que promete llenar de color, humor y energía el escenario del Teatro UDLAP.

Esta comedia musical, creada originalmente por Gilbert y Sullivan, será interpretada por estudiantes y egresados de la institución, quienes darán vida a una de las obras más reconocidas del teatro musical inglés.

El montaje, que se presentará del 30 de octubre al 2 de noviembre, reúne el esfuerzo de más de 90 personas, entre músicos, bailarines, diseñadores, técnicos y productores. Bajo la dirección de José Raúl Méndez, esta versión busca acercar al público poblano a una propuesta escénica de gran calidad, que combina el talento joven con una cuidada producción universitaria.

“Los Piratas de Penzance” narra la historia de Frederic, un joven aprendiz que, por error, es comprometido a servir como pirata hasta que cumpla 21 años. Sin embargo, un giro del destino complica su libertad y lo enfrenta a una serie de enredos cómicos, personajes extravagantes y canciones inolvidables.

La producción cuenta con la participación de más de 40 artistas en escena, quienes interpretan números musicales con coreografías vibrantes y una escenografía que transporta al público a un mundo de aventuras marítimas y humor absurdo. Además, la orquesta en vivo complementa la experiencia, reafirmando el compromiso de la UDLAP con la excelencia artística.

Con esta propuesta, la universidad continúa fortaleciendo su tradición de teatro musical, que año con año presenta espectáculos de gran nivel académico y profesional. “Los Piratas de Penzance” se suma así a una larga lista de producciones que han consolidado a la UDLAP como referente cultural en Puebla y en el país.

Las funciones se realizarán en el Teatro UDLAP, y los boletos pueden adquirirse en la taquilla del recinto o a través del sitio oficial de la universidad.

Esta puesta en escena invita a toda la comunidad a disfrutar de un espectáculo lleno de humor, talento y creatividad, que confirma que el arte universitario sigue siendo una de las expresiones más vibrantes del panorama cultural poblano.