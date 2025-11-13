Abiertas 9 de cada 10 escuelas pese al paro convocado por la CNTE: SEP

Por indicaciones de la presidenta Sheinbaum, gobierno está abierto al diálogo y a construir acuerdos que fortalezcan la educación pública, indica la SEP — Nueve de cada 10 escuelas del país (90 por ciento) están abiertas e imparten clases normalmente frente al paro de 48 horas convocado por la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE).

Así lo informó la Secretaría de Educación Pública (SEP) con base en los reportes que las autoridades educativas estatales le hicieron llegar hasta la noche del jueves.

Añadió que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “el gobierno está abierto al diálogo, entendimiento y construcción de acuerdos que fortalezcan la educación pública y garanticen los derechos laborales del Magisterio”.

La SEP detalló que 1 de cada 10 escuelas cerraron; de los 202 mil 188 planteles de Educación Básica en el país, el 10.08 por ciento (20 mil 377) escuelas suspendieron clases en Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Baja California, Guerrero y Ciudad de México.

Estados más Afectados

Los estudiantes de Oaxaca y Chiapas son los más afectados hasta el momento, indicó la SEP.

“En Oaxaca 10 mil 726 escuelas suspendieron labores, equivalente al 81.62 por ciento del total estatal; en Chiapas, se reportaron 6 mil 856 planteles sin actividades, lo que representa el 36.92 por ciento del sistema educativo estatal”, reveló.

Añadió que en Zacatecas mil 903 escuelas cerraron, el 43 por ciento del total en la entidad.

En los otros estados donde la CNTE realizó su paro de labores, Michoacán registró 515 escuelas sin actividades; Baja California, 76; Guerrero, 254; y la Ciudad de México, 47.

Derecho a Educación, Apertura al Diálogo

La SEP refrendó su compromiso con el derecho de niños, adolescentes y jóvenes a una educación pública continua.

Refrendó su disposición al diálogo permanente con el Magisterio para avanzar en soluciones que fortalezcan el sistema educativo nacional, finalizó.

