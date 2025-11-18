Cometa 3I/ATLAS: Horario, cómo y dónde ver la transmisión en vivo del nuevo informe de la NASA La NASA anuncia que compartirá nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS en una transmisión en vivo (NASA)

La NASA ha anunciado que compartirá las últimas imágenes recabadas por ellos del cometa 3I/ATLAS en una transmisión en vivo este miércoles 19 de noviembre.

El evento en vivo se realizará desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland, en Estados Unidos, a las 3:00 pm hora del este (EST).

En el en vivo participarán especialistas de la sede central de la NASA en Washington como parte de la sesión informativa que se llevará a cabo. Algunos de ellos serán:

Amit Kshatriya , administrador asociado de la NASA

, administrador asociado de la NASA Nicky Fox , administradora asociada, Dirección de Misiones Científicas

, administradora asociada, Dirección de Misiones Científicas Shawn Domagal-Goldman , director interino, División de Astrofísica

, director interino, División de Astrofísica Tom Statler, científico jefe para cuerpos pequeños del sistema solar.

Además, como espectador, podrás hacerles preguntas, las cuales responderán durante la transmisión. Para poder enviarles tus preguntas sobre el cometa 3I/ATLAS, únicamente tienes que utilizar el #AskNASA en redes sociales y escribir tu duda.

Aunque es importante mencionar que, debido a que la transmisión será en tiempo real, todo el evento será hablado en inglés.

¿Dónde, cómo y a qué hora ver la transmisión en vivo de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS?

Con la intención de que todas las personas en el mundo a las que les interese este cometa puedan presenciar estas nuevas imágenes, nunca antes vistas, la NASA va a transmitir el evento en diferentes plataformas; aquí te contamos cuáles son:

Podrás ver la emisión en directo, a través de NASA+, la aplicación de la NASA, sus redes sociales, sitio web oficial, en el canal de YouTube de la agencia y en Amazon Prime.

Para poder ser parte de este momento, únicamente tendrás que ingresar a alguno de los medios antes mencionados y en el perfil te aparecerá inmediatamente la transmisión, por lo que solamente dando clic podrás entrar al evento.

Recuerda que, si preguntaste algo con el hashtag #AskNASA, podrás escuchar la respuesta durante la sesión informativa.

En el caso de México, la transmisión iniciará a las 2:00 de la tarde, debido al ajuste de horario, así que no se te puede pasar.

¿Es peligroso el cometa 3I/ATLAS?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), el cometa 3I/ATLAS no es peligroso para la Tierra; no se acercará a menos de 273 millones de kilómetros del planeta Tierra.

La importancia de este cometa es que se trata del tercer objeto identificado hasta la actualidad que ha entrado en el sistema solar proveniente de otra parte de la galaxia.

Además, al ser identificado recientemente, el 1ro de julio de este 2025, las imágenes con las que se cuentan hasta el momento son muy escasas, por lo que resulta emocionante pensar en cuáles son las nuevas fotografías que mostrará la NASA este miércoles 19 de noviembre.