Gemínidas 2025: ¿Cuándo es la lluvia de estrellas de diciembre? (Efe)

Este espectacular fenómeno cósmico será uno de los últimos del 2025 y causa furor entre los fanáticos del universo, pues promete ser un acontecimiento de gran magnitud.

Además, esta lluvia de estrellas, proporciona una oportunidad única para los astrónomos y entusiastas del cielo nocturno para estudiar los fenómenos celestes.

Las Gemínidas ofrecen un espectáculo impresionante en condiciones ideales, pues se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos.

La lluvia de estrellas Gemínidas 2025, Promete ser una de las lluvias de estrellas más coloridas e intensas del año, y el noroeste de México tendrá algunos de los mejores cielos para disfrutarla. Además, forma parte de la gama de fenómenos astronómicos este mes, junto a la “luna fría” de diciembre: la última superluna del 2025.





¿Cuándo es la lluvia de estrellas de diciembre?

A diferencia de otras lluvias de meteoros que se originan a partir de cometas, las Gemínidas provienen del asteroide (3200) Phaethon; un objeto rocoso en lugar de un cometa compuesto mayormente por hielo.

Aunque no presentan el distintivo color de las Leónidas, la lluvia de estrellas Gemínidas se caracteriza por la luminosidad y brillantez de sus meteoros, ofreciendo un espectáculo intenso y emocionante.

Entre el 13 y 14 de diciembre, el cielo nocturno se llenará de destellos con la lluvia de estrellas del invierno, una de las más intensas y coloridas del año.

En México, el radiante —ubicado en la constelación de Géminis— aparecerá desde el anochecer y alcanzará su punto más alto hacia las 2:00 de la madrugada, momento óptimo para la observación, de acuerdo con de UNAM Global.

UNAM Global da consejos para una óptima experiencia de observación

Este 13 y 14 de diciembre, se recomienda buscar un lugar oscuro y alejado de la contaminación lumínica, un rico café y un espacio cómodo. Esta es una experiencia que puedes disfrutar en compañía, así que puedes preparar un plan único, con amigos, familia o tu pareja.

Los observadores deben dirigir su atención hacia la constelación de Géminis, identificable por las estrellas Pólux y Cástor, dos de las más brillantes en el cielo nocturno.

¿En qué parte de México se podrá disfrutar mejor la lluvia de estrellas de diciembre?

El noroeste de México se caracteriza principalmente por tener un clima subtropical seco y cálido, lo que da lugar a vastos paisajes desérticos y semiáridos.

Estos paisajes, combinados con una baja contaminación lumínica en muchas áreas rurales, ofrecen paisajes nocturnos excepcionales para la observación astronómica.

Además, en los estados que conforman la región del noroeste de México; Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, las condiciones serán especialmente favorables gracias a la fase de cuarto menguante de la Luna.