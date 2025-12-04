Cometa 3I/Atlas: ¿A qué distancia pasará de la Tierra? Muy pronto se podrá observar con mayor cercanía el cometa 3I/Atlas; conoce a qué distancia (NASA)

El 19 de diciembre el cometa 3I/Atlas pasará en el punto más cercano a la Tierra, permitiendo una mejor vista de este objeto interestelar, lo que abrirá la puerta a nuevos descubrimientos.

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. El primero fue Oumuamua, descubierto en 2017 y el segundo fue 2I/Borisov, el cual fue descubierto en 2019.

La primera vez que se vislumbró al cometa 3I/ATLAS fue en julio de este año cuando se encontraba a unos 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter.

No obstante, durante octubre el cometa pasó por detrás del Sol, lo que impidió su observación hasta el 31 de octubre. Desde entonces, científicos han continuado observando al 3I/ATLAS, encontrando cada vez más hallazgos.

Es por esta razón que tiene a todos emocionados el próximo viernes 19 de diciembre, pues ese día el 3I/ATLAS se encontrará en su punto más cercano a la Tierra, representando una excelente oportunidad para observarlo.

¿Es peligroso que el cometa 3I/ATLAS se acerque a la Tierra?

Pese a que se ha anunciado el 19 de diciembre como el mejor día para observar al cometa 3I/ATLAS, debido a que se encontrará en su punto más cercano al planeta, la realidad es que no representa ningún problema para nosotros.

Esto se debe a que ese día estará a unos 274 millones de kilómetros, lo que equivale a más de 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, según los cálculos de la NASA.

Aunque la distancia entre el planeta y el cometa 3I/ATLAS es inmensa, todavía podrá ser observable a través de un telescopio con una apertura de al menos 30 centímetros.

Si por alguna razón, ese día no puedes acudir a algún evento que permita la utilización de estos instrumentos al público para que las personas lo puedan contemplar, todavía tendrás otras oportunidades para hacerlo.

¿Hasta cuándo se podrá observar el cometa 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer, incluso con un pequeño telescopio, y permanecerá observable hasta la primavera boreal de 2026.

Una forma de rastrear la posición actual del cometa en el sistema solar es mediante el simulador en línea “Eyes on the Solar System” (Ojos en el Sistema Solar) de la NASA, el cual te muestra la ubicación actual y trayectoria de 3I/ATLAS, aunque únicamente está disponible en inglés.