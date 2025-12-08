Científicos rusos registran una extraña “erupción negra” en la superficie del Sol

Este fue el extraño fenómeno que sucedio en la superficie del Sol Especial

Un equipo del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia informó el mes pasado sobre un fenómeno inédito observado en el Sol: una misteriosa nube oscura, aparentemente compuesta por hidrógeno neutro, apareció sobre el disco solar visible, fue expulsada parcialmente al espacio y luego se disolvió en la corona solar.

¿Qué fue la “erupción negra” observada sobre el Sol?

Según los científicos, la estructura negra, descrita como un “fantasma solar”, surgió en el centro del disco visible, a una distancia aproximada de un millón de kilómetros de lo que podríamos considerar “superficie solar visible”. Durante unas tres horas, la nube permaneció visible, extendiéndose junto a las líneas magnéticas del Sol antes de desvanecerse completamente.

El color negro —extraño para un astro que normalmente brilla en tonos dorados y anaranjados— se debe a que esa nube estaba compuesta por hidrógeno neutro capaz de absorber gran parte de la radiación de onda corta que viaja desde los estratos profundos del Sol.

Por su parte, los científicos describieron el evento como “muy raro, bello e incluso un poco escalofriante”,

Científicos rusos captaron un fenómeno solar sumamente inusual: una “erupción negra” formada por hidrógeno frío y denso que se elevó casi un millón de kilómetros sobre la superficie del Sol. ☀️🌌pic.twitter.com/MiIz1b8Sxe — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 8, 2025

Por qué este fenómeno solar es tan extraño para la ciencia

Normalmente, cuando observamos actividad solar, como llamaradas o eyecciones de masa coronal, vemos luces intensas, arcos de plasma, manchas oscuras de magnetismo, o protuberancias brillantes. Pero una nube negra, “fría” y densa, compuesta por hidrógeno neutro, nunca había sido documentada con claridad.

Por lo tanto, esta nueva observación podría abrir nuevas puertas en la investigación del Sol y los fenómenos que suceden dentro y fuera de él. Si esta clase de emisiones son más comunes de lo que creíamos —pero breves o difíciles de detectar— los modelos que predicen tormentas solares, eyecciones y efectos en la Tierra podrían necesitar ajustes.