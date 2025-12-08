Cometa 3I/Atlas: Los mejores sitios de México para usar telescopio y ver el espacio (LA NASA)





Un fenómeno estelar sin precedentes ha llenado de intriga y debate al mundo de la astronomía.

El cometa 3I/Atlas se encontrará en su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre, una oportunidad única para astrónomos y amantes del espacio, quienes podrán recolectar datos de un agente espacial que viaja desde otro sistema solar.

Sobre este objeto interestelar se han generado diversas hipótesis. El científico de Harvard, Avi Loeb, ha propuesto que este cuerpo, que avanza a gran velocidad en el espacio, podría tratarse de un artefacto tecnológico de origen extraterrestre.

Además, su estudio representa una oportunidad clave para la comunidad científica, al permitir analizar el material de planetas formados en otros sistemas estelares.

Este será, sin duda, un fenómeno de gran relevancia a nivel global, y México se consolida como un punto privilegiado para su observación, gracias a sus condiciones climáticas y a la diversidad de sus ecosistemas.

Aquí te compartimos los mejores sitios de México para usar telescopio y observar el cielo este 19 de diciembre, durante el paso del cometa 3I/Atlas.





Cometa 3I/Atlas: un fenómeno intrigante

El acercamiento del cometa 3I/Atlas mantiene a la comunidad astronómica expectante ante numerosas incógnitas.

Su reciente descubrimiento sorprendió a científicos al observar que este objeto interestelar brillaba con un tono verdoso, un rasgo que no pudo explicarse completamente con los modelos conocidos hasta el momento.

El cometa interestelar se desplaza a gran velocidad desde su descubrimiento dentro de la órbita de Júpiter, viajando a aproximadamente 221 mil kilómetros por hora, con una trayectoria hiperbólica que ha aumentado hasta alcanzar los 246 mil kilómetros por hora.

En octubre de 2025, el cometa 3I/Atlas pasó detrás del Sol y, sorprendentemente, logró conservar parte de su estructura. Será el 19 de diciembre cuando alcance su mayor cercanía a la Tierra.

De acuerdo con la NASA, podrá observarse en el cielo antes del amanecer, incluso con un telescopio pequeño, y será visible hasta la primavera boreal de 2026.

Diciembre será un mes cargado de eventos celestes: la Luna Fría, la última superluna del año, una de las lluvias de estrellas más intensas de 2025 y el paso del cometa 3I/Atlas.

México es un país privilegiado, ya que todos estos fenómenos podrán observarse desde su territorio.





Los mejores lugares en México para usar telescopio y ver el cielo nocturno este 19 de diciembre





Sierra de San Pedro Mártir, Baja California

Esta reserva natural es reconocida por poseer uno de los cielos más impresionantes del hemisferio norte. El Parque Nacional, dominado por bosques de coníferas y matorrales de zonas áridas, alberga el Observatorio Astronómico Nacional.

Los visitantes pueden hospedarse en cabañas o acampar en las zonas permitidas, una experiencia ideal para los amantes del cielo nocturno.

Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche

Observar el cielo desde lo alto de una pirámide maya es una experiencia única. Rodeado por selva y con una de las contaminaciones lumínicas más bajas del país, este sitio ofrece condiciones extraordinarias para la observación astronómica.

Sotuta, Yucatán

Ubicada en el sur de Yucatán, esta región destaca por sus cielos despejados y su entorno natural, ideales para apreciar fenómenos astronómicos como el cometa 3I/Atlas.

El Salto, en el estado de Durango

Desiertos y cielos despejados: Durango ofrece todo para observar de frente a las estrellas. El Salto, ubicado a 120 kilómetros de la capital del estado, es una región reconocida por sus espectaculares paisajes naturales, con extensos bosques de pinos endémicos y desiertos únicos, ideales para la observación del cielo nocturno.





San Sebastián del Oeste, en el estado de Jalisco

San Sebastián del Oeste es un municipio de la región Sierra Occidental del estado de Jalisco, México. Cuenta con muy pocas zonas planas, que abarcan alrededor del 3% del territorio, con alturas de entre 1,450 y 1,550 metros, y se caracteriza principalmente por sus imponentes montañas.

Al oeste del municipio predomina un clima húmedo, con invierno y primavera secos y cálidos, sin un cambio térmico invernal bien definido; mientras que al este el clima también es húmedo, con invierno y primavera secos. Estas condiciones permiten, durante el mes de diciembre, disfrutar de cielos despejados, ideales para la observación de las estrellas y del cometa 3I/Atlas.

México: un espejo del universo desde tiempos milenarios

La importancia de la astronomía en las culturas prehispánicas se refleja en su organización política, religiosa y económica.

Un ejemplo es el observatorio astronómico de más de 1,400 años de antigüedad, ubicado sobre una efigie en forma de escorpión dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Según un artículo publicado por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, esta estructura se localiza en el centro del mayor sistema de riego prehistórico conservado en Mesoamérica.

Este hallazgo confirma la relevancia de la astronomía para las civilizaciones mesoamericanas. De acuerdo con El Sol de Puebla, la orientación del observatorio permitía a los antiguos pobladores de la Mixteca, en el valle de Tehuacán, identificar con precisión la salida del sol en puntos específicos del montículo durante los solsticios.

Gracias a ello, pudieron crear calendarios confiables para planificar las siembras antes del inicio de la temporada de lluvias.

Los fenómenos astronómicos siempre han estado vinculados con el simbolismo y el misticismo en nuestro país.

Además del atractivo de las grandes lunas, el cielo estrellado que ofrecen diversas regiones de México permite una vista excepcional del firmamento y de múltiples eventos astronómicos.

Por ello, México se ha convertido en un punto de encuentro para millones de amantes de la astronomía en todo el mundo.

A pesar de la contaminación lumínica presente en las grandes ciudades, aún existen zonas desérticas, valles y montañas que ofrecen una pantalla privilegiada hacia el universo.







