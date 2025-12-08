Guillermo Soberón, un gigante de la educación y académico completo: Narro Robles

Homenaje El homenaje a Guillermo Soberón por el centenario de su natalicio.

Porque en vida logró la transformación moderna de la Universidad, y la consolidó su carácter nacional y compromiso social, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, encabezó el homenaje que esta institución rindió al doctor Guillermo Soberón Acevedo por el centenario de su natalicio.

Cien años después de su nacimiento, el trabajo de Soberón Acevedo es más que un eco del pasado, se eleva como cimiento firme sobre el que hoy están sostenidas la Educación Superior y la Salud Pública de México.

En una ceremonia cargada de simbolismo histórico y gratitud institucional, la UNAM reunió a sus máximas voces encabezadas por Lomelí Vanegas, y secundadas por la agudeza cultural y jurídica de Diego Valadés, la experiencia de José Narro Robles, y la sensibilidad política del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Acompañados también por el hijo del homenajeado, Mario Soberón Chávez, Investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina (FM) univeresitaria, resaltaron el legado del hombre que trascendió las aulas para transformar el Estado mexicano.

El rector manifestó que la gestión de Soberón Acevedo marcó un “antes y un después en la historia institucional.

“Defendió con firmeza la autonomía universitaria y expandió la infraestructura académica y cultural, lo que permitió a la UNAM responder a la creciente demanda educativa del país con calidad y visión de futuro”, explicó.

Su obra marcó una de las etapas más fecundas en la historia de la UNAM (1973-1981), combinó rigor académico con una planeación estratégica y sensible.

Fue resaltado que Soberón Acevedo fue un servidor público íntegro, que contribuyó a la inclusión del derecho a la protección de la salud en el Artículo Cuarto constitucional, además de fundar el Instituto Nacional de Salud Pública.

PARADIGMA DE LA AUTONOMÍA Y CULTURA, DIEGO VALADÉS

En su oportunidad Diego Valadés Ríos, Investigador Emérito de la UNAM, recordó al doctor Soberón como un rector paradigmático, cuya misión fue sostener y engrandecer la institucionalidad de la universidad.

“Fue fundamental en la reforma del Artículo Tercero constitucional, afianzando la autonomía universitaria y elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud en 1982”, señaló.

Añadió que también consolidó las relaciones laborales, permitiendo incorporar a los trabajadores universitarios al apartado A del Artículo 123, e impulsó la creación del Centro Cultural Universitario.

Valadés Ríos afirmó que estas aportaciones fortalecieron el marco legal de las instituciones públicas, y mostraron la capacidad de Soberón para traducir el conocimiento académico en beneficios tangibles para la sociedad mexicana.

GIGANTE DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD, NARRO ROBLES

Por su parte el exrector José Narro Robles, lo recordó como “un gigante constructor de instituciones, un académico completo; profesor, investigador, administrador, líder y realizador”.

Del homenajeado resaltó sus “valores cívicos extraordinarios y su conducta, que lo hizo destacar como un político atípico, habituado al éxito pero vacunado contra la arrogancia y la soberbia”.

Narro Robles dijo que ningún otro rector le dejó a la universidad en ocho años la obra física que él le aportó, incluyendo contribuciones en educación y el fortalecimiento de la autonomía.

Enseguida recordó su incansable capacidad de trabajo y su liderazgo visionario, el cual permitió la descentralización de los servicios de salud y la creación de organismos clave, que dejaron un legado de eficacia y humanismo que sigue vigente como modelo para las nuevas generaciones de médicos y funcionarios.

AMOR POR EL ALMA MÁTER, MARIO SOBERÓN CHÁVEZ:

Mario Soberón Chávez, hijo del homenajeado, compartió que su padre consideró el mayor privilegio de su vida haber servido como rector de su alma mater.

Recordó que, en su primer periodo, Soberón Acevedo rescató a la UNAM de un momento complejo, y la entregó posteriormente como la mejor institución de Educación Superior en México.

“Entre sus logros clave se encuentran la consagración de la autonomía como garantía constitucional, la fundación de las ENEP (hoy FES), y la construcción del Centro Cultural Universitario”, expresó.

Finalmente, agradeció a la comunidad universitaria por mantener viva la memoria de su padre, al evocar al científico y funcionario, y al ser humano cálido y comprometido que siempre buscó el bienestar colectivo a través del rigor y la generosidad.

El homenaje reveló cómo la visión humanista y la audacia administrativa del ‘Rector Magnífico' son actualmente una brújula ética para navegar los desafíos del presente universitario y nacional.

Otros oradores destacados en el evento fueron Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM; y Hugo Casanova Cardiel, coordinador de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria de la máxima casa de estudios.