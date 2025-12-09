Cometa 3I/ATLAS: ¿con qué telescopios lo puedo ver y cuánto cuestan? Conoce con qué telescopios podrás observar este objeto interestelar que ha despertado la curiosidad de muchos científicos (@esa_es)

Pronto, el Cometa 3I/ATLAS se encontrará en el punto más cercano a la Tierra, lo que permite una oportunidad única para observar este objeto interestelar que ha despertado la curiosidad de científicos alrededor del mundo. Si quisieras observarlo, aquí te compartimos con qué telescopios podrás observarlo y cuánto cuestan.

Desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025 por el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, el 3I/ATLAS continúa levantando incógnitas sobre su origen y composición.

Recientemente, a través de una fotografía tomada por los astrofísicos Gerald Rhemann y Michael Jäger, se descubrió que el cometa brillaba de un color verde, el cual no puede ser explicado por las propiedades químicas del mismo, ya que el verde corresponde más a los cometas provenientes de nuestro sistema solar.

Ante esto, los científicos esperan que el próximo 19 de diciembre, cuando el cometa 3I/ATLAS se encuentre en el punto más cercano a la Tierra, les permita obtener mejores imágenes que les posibilite observarlo mejor y tengan algunas respuestas.

Si, como ellos, quisieras formar parte de esta única oportunidad, aquí te contamos con qué telescopios podrás observar este objeto interestelar y cuánto cuestan.

¿Con qué telescopios se puede observar el cometa 3I/ATLAS y cuánto cuestan?

Pese a que el próximo viernes 19 de diciembre el cometa 3I/ATLAS estará en su punto más cercano a la Tierra, aun así se encontrará a unos 270 millones de kilómetros, lo que equivale a más de 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

No obstante, la NASA ha anunciado que podrás observar este objeto interestelar a través de un telescopio con una apertura de al menos 30 centímetros.

Es así que si te interesa ver con claridad al cometa 3I/ATLAS necesitarás un telescopio de 30 centímetros, aunque este tipo de aparatos y con esas características son considerados avanzados para aficionados o semiprofesionales, por lo que sus costos suelen ser elevados.

Para poner como ejemplo, un telescopio Celestron Dobsoniano StarSense Explorer 12″, el cual permite utilizar tu celular como una herramienta de guiado automatizado, además te entrega imágenes de objetos de cielo profundo como galaxias, cúmulos y nebulosas, cuesta aproximadamente $37,999.00 pesos mexicanos.

Es así que en general un telescopio que cumpla con las características para que puedas observar el 3I/ATLAS ronda entre $30,000 y $40,000 pesos.

En caso de que no se encuentre en tus posibilidades adquirir una de estas herramientas, podrás observar el cometa 3I/ATLAS en algún observatorio, o bien la NASA ha creado una simulación online para que conozcas la ubicación y trayectoria actual del 3I/ATLAS.

Este simulador online lo podrás encontrar como “Eyes on the Solar System”. Además, existen otras páginas como Stellarium y SkySafari que mostrarán al cometa 3I/ATLAS cuando se acerque a la Tierra.