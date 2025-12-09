Socialización y enseñanza de la Ciencia: Hacia la construcción de nuevos paradigmas en la formación académica

Conocimiento El Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) como CPI interesado en sumarse a la transformación del ecosistema científico y la incorporación de procesos formativos acordes a las exigencias actuales . (INECOL)

En México, los Centros Públicos de Investigación (CPI) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), son ampliamente reconocidos como impulsores de la innovación científica y tecnológica, así como por su compromiso con la formación de investigadores a través de programas de posgrado de alta calidad. El objetivo de incorporar actividades de docencia en instituciones creadas inicialmente solo para la generación de conocimiento obedeció principalmente a la necesidad de asegurar la existencia de nuevas generaciones con competencias adquiridas en laboratorios especializados y a través del desarrollo de proyectos de investigación bajo la tutoría de científicos activos y reconocidos.

Dada la naturaleza de los aprendizajes que se busca propiciar dentro de los CPI, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se han desarrollado tradicionalmente se basan en el abordaje disciplinar, la experiencia de los investigadores y el enfoque metodológico característico de la ciencia. Sin embargo, nuevas corrientes de pensamiento empiezan a permear en la concepción de la educación científica como un proceso humanista que debe abordarse desde una perspectiva holística, transdisciplinar y transformadora. Esta visión incluye la vinculación social a través de la cual es posible acercar el conocimiento a la población y buscar incidir socialmente de forma que, el ejercicio académico y de investigación permita transformar la realidad en beneficio del entorno y de las comunidades e incrementar el bienestar social. Ante este panorama, es importante que las generaciones actuales de investigadores en Ciencias, además de desarrollar las competencias correspondientes a su área, cuenten también con herramientas que les permitan compartir conocimiento a través de los diferentes ámbitos de la educación y de la comunicación pública de la ciencia.

El Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) como CPI interesado en sumarse a la transformación del ecosistema científico y la incorporación de procesos formativos acordes a las exigencias actuales del contexto global, ofertó por primera vez dentro de las materias optativas del Posgrado en Ciencias el curso Estrategias para la Socialización y Enseñanza de la Ciencia, enfocado en desarrollar habilidades para comunicar y facilitar conocimiento científico a través de métodos y técnicas sustentadas en un marco pedagógico y transdisciplinar, aplicables en educación formal, social y mixta. Esta iniciativa surgió como parte de los objetivos del Proyecto Especial “Formación de Recursos Humanos: Proyecto Educativo Integral del INECOL” impulsado por la Dirección General del Instituto ante las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en la que se promueve el acceso universal al conocimiento y el derecho humano a la ciencia.

El diseño estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario formado por especialistas en las áreas que conformaron los contenidos del curso: educación, comunicación pública de la ciencia y transdisciplina. Las actividades del curso se desarrollaron del 3 al 27 de noviembre de 2025 en la modalidad de taller. Durante las sesiones se expuso un panorama general de las corrientes pedagógicas, así como de los métodos y técnicas didácticas que se pueden incluir en la planeación de cursos formales. También se brindaron herramientas para la estructuración de talleres y otras modalidades de educación social y mixta, para posteriormente abordar una visión general de los diferentes espacios de aprendizaje y divulgación a través de los cuales es posible interactuar con los distintos actores sociales. La última parte estuvo dedicada a las reflexiones sobre el quehacer transdisciplinar y su pertinencia como estrategia de aproximación metodológica hacia contextos y actores sociales diversos.

Como resultado del curso, los estudiantes presentaron productos en los que incorporaron elementos educativos y de socialización de la ciencia dirigidos a sus trabajos de tesis. En estas propuestas se identificó el enfoque social que construyeron a partir de los conocimientos adquiridos, evidenciándose cambios desde un pensamiento disciplinar a uno transdiciplinar, capaz de identificar y discernir el potencial transformador de la educación y la comunicación científica cuando se pone al servicio de la comunidad.

Este primer esfuerzo por incorporar temas educativos en la formación de los futuros investigadores, marca un hito en la historia formativa del INECOL, que busca reconstruir la concepción de los alcances que puede tener la labor docente hacia realidad social y su potencial transformación. Implica asumir que, para contar con nuevas generaciones de científicos capaces de enfrentar los retos del mundo actual, es necesario adquirir el compromiso por parte del cuerpo académico-docente, de impartir cursos que vayan más allá de la transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades, reconociendo los componentes del desarrollo humano que requieren de acompañamiento para construir aprendizajes significativos.

1Red de Ambiente y Sustentabilidad. Instituto de Ecología A. C.

2Secretaría de Posgrado. Instituto de Ecología A. C.

3Centro de Vocaciones Científicas. Instituto de Ecología A. C.

4Jardín Botánico Clavijero. Instituto de Ecología A. C.

5Red de Ecología Funcional. Instituto de Ecología A. C.

6Oficina de Comunicación. Instituto de Ecología A. C.