Educación Sanitaria; La Batalla por Erradicar Riesgo Punzocortante en Personal Médico

Evidencia demuestra que cuando el personal cuenta con educación y dispositivos seguros, incidentes son reducidos hasta en un 70 por ciento, señalan especialistas. — La Amenaza Invisible del Entorno Clínico

Educación en Salud Roxana Trejo, Gerente de Vigilancia Epidemiológica del Corporativo ABC, explico la necesidad de educación y dispositivos seguros para el personal médico. (ABC)

Con dos millones de accidentes mundiales en la materia, la seguridad de los trabajadores de la salud es el desafío fundamental de la calidad sanitaria en cualquier nación moderna, dijo Roxana Trejo, Gerente de Vigilancia Epidemiológica del Corporativo ABC.

Añadió los accidentes punzocortantes son una amenaza silenciosa y constante que vulnera permanentemente este principio.

En México, el personal de primera línea con enfermeras, médicos residentes y profesionales de urgencias, permanece expuesto a este riesgo latente, reveló.

“Las consecuencias de una simple punción accidental son graves, pudiendo derivar en infecciones de alto impacto como la hepatitis B, hepatitis C o el VIH”, alertó.

Dijo que este desafío clínico demanda una respuesta enfocada en el tratamiento, la educación y la implementación de una cultura de prevención; es un riesgo laboral que, a diferencia de otros, es prevenible con el uso de tecnología adecuada.

Transformación desde la Educación

Durante la conferencia de prensa “Punciones accidentales: el riesgo que sí se puede prevenir”, de Becton Dickinson (BD), expertos revisaron las causas y soluciones.

La Dra. Roxana Trejo, también expresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN), dijo que la evidencia científica es contundente al respecto; “las punciones se reducen de manera drástica cuando se adopta un sistema integral de seguridad”.

Añadió que la clave de la prevención está centrada en la introducción de dispositivos de agujas de seguridad, “una medida asociada a una notable reducción del 70 por ciento en el número de lesiones”.

Por su parte, la Mtra. María de Lourdes Meléndez, de BD Hub México, indicó que estas tecnologías están diseñadas para proteger al profesional sin modificar la técnica clínica ya establecida.

Co,entó que “el desafío real es asegurar su acceso y correcta adopción en todos los niveles de atención”.

Pese a los avances tecnológicos, persisten conductas de riesgo que deben ser erradicadas mediante una educación especializada,activa y continua.

“Prácticas como el reencapuchado manual de agujas o la eliminación inadecuada de los desechos punzocortantes continúan ocurriendo en diversos entornos clínicos”, reveló.

Necesaria Cultura de Seguridad

Durante el evento fue resaltado que la estrategia más efectiva es la conjunción de tres pilares: tecnología, educación y cultura de seguridad.

La introducción de insumos con mecanismos de protección, como las agujas BD Blunt Fill, BD Eclipse y jeringas de seguridad BD Emerald Saf-T, es indispensable y al mismo tiempo insuficiente por sí misma.

“El personal de salud debe recibir una educación continua y activa sobre las buenas prácticas para maximizar el uso de estos dispositivos de seguridad; la seguridad no es un producto, es una mentalidad integrada en el flujo de trabajo diario de cada profesional”, señalaron las expertas.

Resaltaron la necesidad fundamental que cada institución fortalezca la cultura preventiva, entendiendo que el riesgo cero es la meta ética y operativa.

La protección del trabajador sanitario es un indicador directo de la calidad asistencial y del compromiso ético de un sistema de salud que debe ser resiliente; es posible asegurar que ningún profesional de la salud deba arriesgar su vida por ejercer su vocación.

