¿A cuántos kilómetros de distancia con la Tierra pasará el cometa 3I/ATLAS?

Cometa 3I/ATLAS: ¿a cuántos kilómetros de distancia con la Tierra pasará?

Este diciembre 2025 será especial: el cometa 3I/ATLAS, un objeto que no pertenece a nuestro sistema solar y que fue descubierto apenas en julio de 2025 por la red de búsqueda ATLAS en Chile pasará cerca de la Tierra.

A diferencia de los cometas comunes que orbitan alrededor del Sol, el 3I/ATLAS sigue una trayectoria hiperbólica, lo que significa que viene desde lo más recondito de la galaxia y continuará su viaje hacia el espacio exterior.

¿Qué tan cerca pasará 3I/ATLAS de la Tierra?

Esta ha sido una de las preguntas más recurrentes desde que su avistamiento y trayectoria fueron confirmadas, por lo que en La Crónica de Hoy te traemos la verdad absoluta sobre ello.

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación con la Tierra el 19 de diciembre de 2025, a una distancia de aproximadamente 270 millones de km.

¿Qué estará más cerca de la Tierra, el cometa 3I/ATLAS o la Luna?

En definitiva, la Luna estará muchísimo más cerca de la Tierra que el cometa 3I/ATLAS. Al pasar a unos 270 millones de km, estará a una distancia más de 700 veces mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna.

Distancias aproximadas:

Luna: su distancia promedio a la Tierra es de unos 384,400 km

su distancia promedio a la Tierra es de unos 384,400 km Cometa 3I/ATLAS: su punto más cercano será a 270 millones de km

¿Qué estará más cerca de la Tierra, el cometa 3I/ATLAS o el Sol?

Incluso, la distancia entre el cometa 3I/ATLAS y la Tierra es lo que equivale a casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol, por lo que está de más aclarar que este evento no representa ningún peligro para la humanidad; sin embargo, es una oportunidad única para observarlo con telescopios.

¿Por qué este cometa es tan viral?

El 3I/ATLAS no es un cometa común, este objeto es el tercer fenómeno de su tipo confirmado desde fuera del sistema solar, después de los famosos ‘Oumuamua y 2I/Borisov.

Su composición y comportamiento despiertan curiosidad científica porque pueden revelar secretos sobre cómo se formaron otros sistemas estelares.

Este cometa viaja a una velocidad impresionante, superior a 68 km/s; es decir, más de 245,000 km/h. Además, observaciones recientes han encontrado que su coma contiene alto contenido de dióxido de carbono y otros compuestos, lo que ha cambiado su color a un tono verdoso y sugiere condiciones químicas distintas a las de muchos cometas de nuestro propio sistema solar.